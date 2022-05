Le MMORPG Marvel finalement annulé Le MMORPG Marvel finalement annulé

Lui aussi on l'avait oublié, et ce n'est finalement pas très important vu l'annonce du matin : le groupe EG7 déclare la mise à la corbeille du MMORPG Marvel (six mois après son officialisation), développé de base par l'équipe derrière DC Universe Online.



En cause, un trop gros risque financier pour la maison-mère qui préfère réinvestir les dizaines de millions de dollars dans le suivi du précité ainsi que Le Seigneur des Anneaux Online, tout en lançant d'autres projets. On rappellera en outre que l'endurant DC Universe Online (2011 quand même) va accueillir une totale refonte graphique en 2023… avec du coup des upgrades PlayStation 5 et Xbox Series ?