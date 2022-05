[LEAK] Modern Warfare II prépare sa bêta ouverte, avec accès anticipé sur supports PlayStation

A ceux qui en doutaient encore, pourtant sans grandes raisons valables, le marketing desera bien de nouveau assuré par Sony, surtout vu ce que rapportent les différents dataminers ayant découvert de multiples informations au cœur de la dernière MAJ en date deDans les grandes lignes :- Au moins 3 éditions (Standard, Cross-Gen Bundle et Vault Edition)- Pas besoin de tartiner sur les deux premières, tandis que la dernière proposera de multiples bonus dont le premier Battle Pass, un Pack Operator, plusieurs heures de double XP ou encore des packs de skins- Des plans pour une future bêta ouverte- Et enfin, le fait qu'en cas de précommande (quelle que soit la version), vous repartirez avec un accès anticipé à cette même bêta ouverte, uniquement coté PlayStationNotez d'ailleurs que le coup du « Cross-Gen Bundle » permet de confirmer que le titre sortira bien sur PlayStation 4 et Xbox One, soit probablement le dernier épisode à débarquer sur des machines qui ont bientôt 10 ans.Si ce n'est pas encore officialisé, la première bande-annonce « cinématique » devrait sortir le 8 juin, avec un premier aperçu de gameplay (pour la campagne) le lendemain lors du Summer Game Fest.