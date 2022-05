Le Future Games Show et le PC Gaming Show s'ajoutent au Summer Game Fest Le Future Games Show et le PC Gaming Show s'ajoutent au Summer Game Fest

On survivra à l'absence d'E3 2022 tant le programme de juin commence à prendre forme coté actualité, avec l'ajout au programme du PC Gaming Show qui viendra agrémenter l'actualité de la Master Race, incluant du Warhammer 40.000 : Space Marine 2 ou encore les nouveaux projets de Klei Entertainment (Don't Starve) et 11Bit Studios (This War of Mine).



On apprend également que le Future Games Show répondra à l'appel avec le plus grand programme de son histoire, où seront invités des morceaux comme SEGA, Warner Bros, Koch Media et Konami (40 jeux au total).



9 juin (20h) :

- Conférence d'ouverture du Summer Game Fest (avec Geoff Keighley)



10 juin (21h) :

- Tribeca Games Spotlight (dont A Plague Tale : Requiem et le DLC de Cuphead)



11 juin (17h) :

- Guerilla Collective & Wholesome Direct (indés)



11 juin (21h) :

- Future Games Show



12 juin (19h) :

- Showcase Xbox x Bethesda



12 juin (21h30) :

- PC Gaming Show



On croise les doigts pour un petit coucou de la part de Sony dans le cadre d'un State of Play (même uniquement pour God of War Ragnarok, on prend) et Nintendo. Un Ubisoft Forward est également en rumeur insistante...