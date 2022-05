[Rumeur] Warzone 2 se rapprochera davantage de Blackout que du premier Warzone [Rumeur] Warzone 2 se rapprochera davantage de Blackout que du premier Warzone

Leaké en ligne puis confirmé par VGC, les premières informations du Battle Royale Call of Duty : Warzone 2 commencent donc à être diffusées, afin d'apprendre que cette suite marquera une différence avec le premier épisode par son rapprochement avec certains éléments de Blackout, le mode BR avant l'heure associé à Black Ops 4.



Parmi les choses à retenir :



- L'une des grosses refontes sera liée au système de package, ces éléments à obtenir qui inclus les équipements et armes puissantes que les joueurs achètent au préalable.

- Dans Warzone 2, les packages se retrouveront dans des « bastions », qui vous demanderont donc au préalable d'infiltrer un bâtiment ou truc du genre (avec les ennemis IA qui vont avec), avec le besoin de désamorcer une bombe ou tuer une cible pour obtenir votre package.

- Certaines armures réclameront des accessoires d'attache pour pouvoir être équipées.

- Nouveau système d'inventaire qui limitera le nombre d'armes dans votre sac.

- Présence d'un champ de tir pour s'entraîner sur chaque arme.

- Nouvelle zone combinant plusieurs cartes de la série, dont Highrise.



Warzone 2 sortira en fin d'année, plus ou moins en même temps que Modern Warfare 2. Selon Tom Henderson, ce dernier sera officiellement dévoilé via une bande-annonce cinématique le 8 juin, avant d'avoir droit à du gameplay dans la foulée (logiquement durant le Summer Game Fest).