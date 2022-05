Radical Entertainment avait tenté de lancer le projet Scarface 2 (concept-arts) Radical Entertainment avait tenté de lancer le projet Scarface 2 (concept-arts)

En 2006, donc il y a quand même bientôt 20 ans, sortait Scarface, GTA-like reprenant l'univers du film culte pour ce qui fut une certaine surprise (ce n'était pas mauvais quoi, loin de là). Un titre signé par Radical Entertainment qui, on l'apprend aujourd'hui pour la culture, avait lancé par la suite un deuxième épisode dont voici quelques concept-arts venant de débouler sur la toile.



Un point culture qui permettra également de revenir sur la situation de Radical Entertainment, qui ne s'est jamais remis de l'échec de Prototype 2 (2012), voyant la majorité de ses développeurs d'origine faire ses valises pour ne devenir qu'un simple studio de soutien technique.



Et si vous l'ignoriez, Radical et sa licence Prototype font partie des studios d'Activision… donc un jour de Microsoft si le deal va à son terme.