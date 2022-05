AMC signe pour une série TV Alan Wake AMC signe pour une série TV Alan Wake

Nous sommes passés à coté et il n'est jamais trop tard pour se rattraper : le Live consacré à l'anniversaire de la franchise Alan Wake recelait un troisième point, en plus des concept-arts d'Alan Wake 2 et de l'arrivée du remaster du premier épisode sur Switch d'ici la fin d'année.



Remedy a en effet confirmé la mise en place d'un partenariat avec la chaîne US AMC pour le développement d'une série TV Alan Wake, avec déjà une validation sur la négociation des droits. La chaîne est notamment connu pour Breaking Bad et bien évidemment The Walking Dead dont la série principale arrive doucement à son terme.