Sonic Prime : la série Netflix se montre (un peu)

Pendant que le deuxième film continue de cartonner dans les salles, où il est déjà aux USA le plus grand succès dans l'histoire des adaptations JV vers le ciné, Netflix se prépare aux projecteurs avec sa série maisondont voici un rapide aperçu (en fin de vidéo) avec deux visuels en complément.Prévu pour cette année dans le cadre d'une Saison de 24 épisodes, à destination d'un public jeune on prévient (mais qui sait si les fans ne s'y retrouveront pas également), cette nouvelle série exploitera le multivers mais espère surtout aller de paire avec le lancement de, encore hier confirmé pour 2022 et dont nous aurons des nouvelles « très bientôt ».