FIFA prépare ses tests de cross-play

Souhaité par Electronic Arts depuis très longtemps, le total cross-play pour la franchiseest en approche imminente, avec désormais la certitude de voir arriver sous peu une phase de tests pour tous les joueurs, par le biais d'une simple MAJ gratuite. Une option qu'il sera possible de désactiver juste en appuyant sur la gâchette droite depuis le menu principal.Encore une phase, ce n'est qu'un test donc avec les limitations suivantes :- Uniquement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Stadia- Uniquement les modes Saisons et matchs amicaux- Pas encore d'option du genre pour le FUTOutre le matchmaking en Saisons, il sera possible de rechercher ses amis sur un autre support à l'instar deoupour ne citer qu'eux, mettant fin à la vieille tradition du « On achète la même machine que les potes pour jouer à FIFA ».L'option sera ensuite directement proposée dans les prochains épisodes de la franchise, elle qui finira officiellement par être renommée