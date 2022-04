Codemasters Cheshire (ex-Evolution) en renfort pour l'avenir de Need for Speed Codemasters Cheshire (ex-Evolution) en renfort pour l'avenir de Need for Speed

Cela tenait de l'évidence et c'est confirmé : le rachat de Codemasters par Electronic Arts va servir à donner un nouvel envol à la franchise Need for Speed, et l'éditeur confirme discrètement (par une offre d'emploi en fait) que la branche Codemasters Cheshire va collaborer avec Criterion pour le prochain épisode (prévu pour cette année fiscale) et les suivants.



Pour ceux qui l'auraient oublié, Codemasters Cheshire, c'est le nouveau nom de la team Evolution, donc les mecs de Motorstorm, DriveClub, OnRush et DiRT 5.