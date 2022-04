Jeff Grubb : le prochain Need for Speed proposera un style photo-réaliste ''avec des effets d'anime'' Jeff Grubb : le prochain Need for Speed proposera un style photo-réaliste ''avec des effets d'anime''

Jeff Grubb (ouais, encore lui) a parlé d'un autre titre dans son podcast Giantbomb, à savoir le prochain Need for Speed sous la bannière Criterion, prévu en fin d'année dernière avant d'être reporté à la fin de l'actuelle.



Et voici donc :



- Se déroulera dans un Chicago fictif (« Lake Shore City »)

- Adoptera un style photo-réaliste, mais avec certains effets type « anime » (*)

- Retour de l'Autolog pour le multi

- Personnalisation de chaque pièce du véhicule



(*) Grubb prend pour exemple le style de publicité avec des véhicules réels mais des effets de flamme particulier façon anime. « C'est ce genre de style qu'ils recherchent ».



On retourne attendre la présentation.