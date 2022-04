Le studio Certain Affinity gonfle ses rangs pour assurer le suivi de Halo Infinite Le studio Certain Affinity gonfle ses rangs pour assurer le suivi de Halo Infinite

On y voit forcément un lien avec les récentes déclarations de 343 Industries sur ses difficultés préalables à assurer un suivi suffisamment soutenu pour Halo Infinite (au moins la Saison 2 est signée pour le 3 mai) : le studio Certain Affinity annonce via une vague d'offres d'emploi (dans ses deux branches) être désormais davantage impliqué dans le jeu pour le faire évoluer « de manière inédite et passionnante ».



Certain Affinity qui avait déjà travaillé sur le multi de la franchise Halo depuis le deuxième épisode jusqu'à la Master Chief Collection, s'est occupé du transfert de Left 4 Dead sur 360, et développerait selon les rumeurs un mode BR pour Halo Infinite et un Monster Hunter-like sous la commande de Microsoft.



A se demander pourquoi ils n'ont pas encore été rachetés tiens...