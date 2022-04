House of the Dead Remake : une version PS4 repérée juste avant le lancement Switch

Alors que se prépare le lancement Switch de(c'est pour ce jeudi, et le 26 mai en boîte), le titre ne devrait pas tarder à faire son tour ailleurs.Il vient en effet d'être découvert dans les tréfonds de la base de données du PlayStation Store une version PS4, accompagnée de l'image logo, ce qui est suffisamment parlant pour qu'une annonce officielle ne surprenne personne. De toute façon, il en fut de même pour, exclu Switch au départ avant de sortir sur PC, PS4 et One (aussi sur Stadia d'ailleurs).