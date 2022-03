Disaster Report 5 sera en monde ouvert Disaster Report 5 sera en monde ouvert

Ce qui n'était que l'objet d'un teaser en octobre dernier s'officialise aujourd'hui pleinement : le studio japonais Granzella planche bien sur Disaster Report 5, et nous délivre les premières informations après un Live qui n'a pas fait l'objet de la moindre séquence de gameplay.



- Ce sera cette fois un monde ouvert.

- Se déroulera scénaristiquement entre les 2 premiers épisodes.

- Se déroulera près de Stiver Island.

- Retour d'anciens personnages dont Natsumi Higa et Masayuki Sudo, héros du premier épisode (même s'il sera ici qu'un perso secondaire).



C'est tout. Pas même de supports pour le moment mais on met une piécette sur « au moins » la PlayStation 5.