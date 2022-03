Le prochain Meta Quest Showcase se date Le prochain Meta Quest Showcase se date

Un gros point VR sera effectué le 20 avril à 19h00 (heure FR) avec la tenue du « Meta Quest Gaming Showcase », donc un nouveau show pour ce qui se nommait auparavant « Oculus Gaming Showcase » avec la promesse de nouvelles annonces et surtout présentation de titres connus mais encore non dévoilés.



Sur ce dernier point, on pense forcément au récemment annoncé Grand Theft Auto : San Andreas VR, le partenariat avec Ubisoft pour un Splinter Cell notamment, et pourquoi pas une annonce de la part de Capcom après le très gros succès de Resident Evil 4 VR.