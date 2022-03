Microids veut maintenant se refaire des adaptations des romans Bernard Werber

Microids voit large. Très large, et même bien plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Car duou, ça tient de la logique., c'est déjà plus surprenant.Mais que dire du communiqué du jour, qui nous annonce que l'éditeur compte se lancer dans des adaptations… des romans de Bernard Werber ? Rien quand on se souvient que la boîte avait déjà fait un jeu(un STR sur PC) en 2000, et reste désormais à voir vers où on se dirigera cette fois tant les romans de Werber sont nombreux, l'homme semblant enchaîner les bouquins plus rapidement qu'un King au sommet de sa forme (pour une qualité très très variable).Au pif, un-like qui reprendrait la trilogie du « Cycle des Dieux » ?