Elite Dangerous : Odyssey annulé sur consoles Elite Dangerous : Odyssey annulé sur consoles

Ne disposant pas de ressources infinies aussi bien niveau pognon qu'au niveau des employés, Frontier a dû faire un choix pour sauver l'affaire Elite Dangerous Odyssey : le développeur annonce que face à l'échec de cette extension (permettant l'exploration des planètes à pied), le portage consoles est tout simplement annulé, et l'équipe dédiée se retrouvera à tenter de sauver les meubles en rejoignant la team PC pour améliorer ce qui est déjà en place.



Une légère ombre au CV de Frontier qui enchaîne pourtant de nombreux succès depuis quelques années, et qui continue de préparer Warhammer : Age of Sigmar (jeu de cartes sur PC, Switch et mobile) ainsi que le récemment confirmé F1 Manager 2022 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.