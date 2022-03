Netflix s'offre un deuxième petit studio Netflix s'offre un deuxième petit studio

Loin des plus gros du marché, Netflix avance néanmoins ses pions pas à pas et alors que la boîte avait indiqué il y a quelques semaines ne pas avoir en tête de nouvelles acquisitions après celle de Night School Studio (Oxenfree), voilà que l'on apprend que réflexion faite, un gros chèque de plus ou moins 65 millions d'euros va être utilisé pour récupérer le studio Next Games.



La transaction devrait être finalisée au printemps prochain et le but est évidemment de nourrir le nouveau service Netflix Games (disponible uniquement sur Android pour le moment), proposant de petits jeux gratuitement si vous êtes abonnés à la plate-forme streaming. Et ça tombe bien vu que Next Games est déjà spécialisé dans le genre avec The Walking Dead : No Man's Land, The Walking Dead : Our World et récemment Stranger Things : Puzzle Tales.