Back 4 Blood : une date pour l'extension #1

Sans même citer le Game Pass qui est pourtant l'un des déclencheurs importants de cette nouvelle franchise, Warner Bros Interactive se contente de signaler fièrement quea dépassé les 10 millions de joueurs en l'espace de quelques mois. Undans l'histoire de Turtle Rock Studios qui avait bien besoin de rebondir après l'énorme échec commercial de sonPour autant, l'audience est en baisse mais le studio compte bien relancer l'affaire le 12 avril avec la première des trois extensions, « Tunnels de la Terreur », qui offrira un nouveau mode de jeu, 2 nouveaux personnages jouables, 3 nouveaux infectés (enfin, des variantes quoi), 7 armes bien balaises, 8 skins et enfin 15 nouveaux modificateurs.L'extension comme les deux autres sont inclus dans le Pass ainsi que dans les éditions Deluxe et Ultimate. Notez que si vous n'avez pas craqué pour tout cela, il sera néanmoins possible de profiter de la totale tant qu'un seul joueur de l'équipe a payé le surplus.