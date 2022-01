J.Schreier : les deux prochains Call of sortiront bien sur PlayStation, tout comme Warzone 2 J.Schreier : les deux prochains Call of sortiront bien sur PlayStation, tout comme Warzone 2

Les fameux « accords contractuels » entre Activision et Sony sont désormais connus, et ce grâce aux nombreuses sources de Jason Schreier qui permettent d'apprendre que dans le cadre de partenariats signés avant l'acquisition de Microsoft, au moins 3 prochains Call of Duty sont assurés d'être maintenus sur supports PlayStation :



- Call of Duty 2022 (Infinity Ward)

- Call of Duty 2023 (Treyarch)

- Un nouveau Call of Duty : Warzone



Le dernier point est surprenant vu comment fonctionne les F2P du genre, généralement en épisode unique évoluant avec le temps (il suffit de voir Fortnite et Rocket League) mais Activision préparerait bien une sorte de suite qui serait cette fois consacrée uniquement à la nouvelle génération. Logique.



Après cela, donc à partir de 2024, rien n'empêchera théoriquement Microsoft de faire de la franchise une exclusivité PC/Xbox.