S.T.A.L.K.E.R. 2 est donc bien reporté, et ça va être encore très long

Bon bah le fameux youtubeur ukrainien est décidément très fiable concernant les informations autour de S.T.A.L.K.E.R. 2 : le report est confirmé et il n'est pas des moindres puisque la date de lancement passe donc du 28 avril au 8 décembre 2022. Outch.



Comme d'habitude, on nous indique que ces mois supplémentaires serviront à parfaire une suite attendue de longue date, et on croise les doigts pour ne pas voir un jour s'afficher un 2023 sur un trailer.