En attente d'un dernier épisode, L'Attaque des Titans cumule 2,6 millions de ventes

Probablement dans le but de rappeler l'existence de ses adaptations à l'approche de la Saison Finale desur Wakanim (premier épisode prévu le 9 janvier 2022), Koei Tecmo signale que ses différents jeux ont dépassé en cumule les 2,6 millions de ventes à travers le monde, donc précisément deux jeux, et une version upgrade « Final Battle » qui permettait de redécouvrir le scénario des trois premières saisons.Pour les retardataires, une démo du deuxième épisode est toujours disponible sur la totalité des plates-formes, et on imagine que l'éditeur ne résistera pas à lâcher un jour ou l'autre une ultime adaptation qui ajoutera le contenu des deux parties de la Saison 4.