Battlefield 2042 aurait dû nous proposer tremblements de terre et autres éruptions volcaniques

Alors que Battlefield 2042 est toujours en phase de correctifs pour bien préparer le lancement de sa Saison 1, supposée être pour mars 2022 et avec au moins une carte inédite (Exposure), Tom Henderson de VGC vient remuer le couteau dans la plaie en déclarant que le titre avait au départ beaucoup plus d'ambition que ce qu'a donné le récent résultat.



Car si les tornades sont bien présentes dans le produit final, on apprend que DICE avait l'intention de proposer davantage de choses pour varier les situations avec :



- des tremblements de terre

- des tornades de feu

- des tsunamis

- des éruptions volcaniques



Et d'ailleurs, tout cela était bien présent durant une présentation interne effectuée durant l'été 2020, avant que l'équipe coupe un à un cet intéressant surplus, probablement pour permettre de livrer son produit dans les temps, et dans un état pas forcément enviable sur le plan purement technique (au lancement du moins).



Au moins, il reste toujours des idées sur le papier, possiblement exploitées à l'avenir avec ce que EA nomme désormais comme le Battlefield Universe où plusieurs studios interviendront pour renouveler la franchise, dont Ripple Effect qui bosse sur une extension autonome, ou encore la team Marcus Lehto qui va se charger d'apporter un peu plus de narration à l'ensemble.