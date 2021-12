Quelques visuels neufs pour S.T.A.L.K.E.R. 2 Quelques visuels neufs pour S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 poursuit tranquillement sa route en attendant son lancement prévu le 28 avril prochain sur PC et Xbox Series, avec proposition Day One dans le Game Pass, et si les développeurs ont encore largement le temps de nous en livrer une nouvelle présentation d'ici-là, on nous fait néanmoins patienter avec 5 visuels que voici.



Notons que selon les retours du Xbox Store, le titre pèserait la bagatelle de 180Go sur Xbox mais on attendra tout de même de voir s'il s'agit d'une erreur ou si l'on tient l'un des plus gros bébés de la machine.