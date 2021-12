Dragon Age 4 : Bioware donne RDV en 2022 Dragon Age 4 : Bioware donne RDV en 2022

Le 4 décembre, c'était le « Dragon Age Day » et comme vous avez pu le remarquer, Bioware n'a pas souhaité partagé davantage d'informations sur Dragon Age 4 dont on espère tout de même un léger teaser supplémentaire durant les Game Awards juste pour la forme, car il faudra quoi qu'il arrive patienter encore avant d'en savoir plus.



Ce week-end, le studio qui a perdu beaucoup de talents dont encore récemment le directeur créatif de la franchise s'est contenté de publier une brève note pour indiquer que l'équipe continue de travailler dur sur Dragon Age 4, rappelant presque fièrement que ce sera une expérience totalement solo, et nous annonce (il était temps) que 2022 sera enfin l'année où nous en apprendrons vraiment plus. On imagine donc lors de la période E3.



Rappelons que selon Jeff Grubb, les versions old-gen ont été annulées, et que le titre sera lancé courant 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.