Charts UK : Forza Horizon 5 ne peut évidemment compter sur les ventes physiques

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni avec quelques nouveautés dont le lancement de Forza Horizon 5 qui n'est certes que 4e et fait 80 % de moins que Forza Horizon 4 à sa sortie, ce qui ne veut plus rien dire aujourd'hui : proposition Day One dans le Game Pass, version Deluxe qui permettait d'y jouer depuis la semaine précédente, part du numérique grandissante, et augmentation de l'audience sur PC dont les chiffres (numériques) ne concernent pas le classement suivant. On en restera donc avec le fait qu'avec 4,5 millions de joueurs dans le monde le jour de son lancement, incluant l'accès anticipé, c'est le plus grand lancement de l'histoire de la marque Xbox.



Signalons également le cas de Shin Megami Tensei V qui s'en sort incroyablement bien vu ce marché pas vraiment fan de J-RPG : le titre fait 60 % mieux que Bravely Default II, et même 23 % de plus que Tales of Arise en combinant les données PlayStation/Xbox.



Bonne nouvelle enfin pour Marvel's Guardians of the Galaxy si le lancement n'a pas été forcément percutant, le bouche-à-oreille fait son petit effet avec une baisse de seulement 25 % par rapport à sa semaine de lancement.



1. Call of Duty : Vanguard (=)

2. FIFA 22 (=)

3. Animal Crossing : New Horizons (+4)

4. Forza Horizon 5 (NEW)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

6. Jurassic World : Evolution 2 (NEW)

7. Mario Party Superstars (-4)

8. Minecraft Switch (=)

9. Shin Megami Tensei V (NEW)

10. Marvel's Guardians of the Galaxy (-4)