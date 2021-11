Charts US : comme un peu partout, Metroid Dread fait le meilleur lancement de la série Charts US : comme un peu partout, Metroid Dread fait le meilleur lancement de la série

Nouveau rapport venu cette fois des USA, marché toujours en belle forme grâce à l'apport de la nouvelle génération et la constante Switch, cette dernière se permettant de reprendre le trône dont s'était exceptionnellement accaparé la PlayStation 5 et septembre après plusieurs années de domination Nintendo.



Quelques données :



- La Switch continue d'être le plus gros succès 2021 en terme de ventes

- La PlayStation 5 est elle première en CA (pas le même prix)



- 711.000 Switch vendues le mois dernier aux USA

- Dont 314.000 modèles OLED



- Metroid Dead est le meilleur lancement de la série

- 854.000 ventes en comptant le dématérialisé

- Le précédent lancement record était Metroid Prime (360.000 ventes)



- Demon Slayer est l'un des meilleurs lancements d'une adaptation manga

- Far Cry 6 est déjà dans les 10 plus grosses ventes de l'année

- Marvel's Guardians of the Galaxy ne démarre pas aussi bien que Avengers





MEILLEURES VENTES SOFTWARE OCTOBRE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. Far Cry 6

2. Back 4 Blood

3. Metroid Dread

4. Madden NFL 22

5. Demon Slayer

6. FIFA 22

7. Marvel's Guardians of the Galaxy

8. Mario Party Superstars

9. NHL 22

10. NBA 2K22



11. Mario Kart 8 Deluxe

12. COD Black Ops : Cold War

13. Ghost of Tsushima

14. Super Smash Bros. Ultimate

15. Animal Crossing : New Horizons

16. Minecraft

17. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

18. Diablo II Resurrected

19. Mortal Kombat 11

20. The Legend of Zelda : Breath of the Wild





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. COD Black Ops : Cold War (=)

2. Madden NFL 22 (=)

3. MLB The Show 21 (=)

4. Resident Evil Village (=)

5. Super Mario 3D World + Bowser's Fury (=)

6. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (=)

7. Mario Kart 8 Deluxe (=)

8. Far Cry 6 (NEW)

9. Minecraft (-1)

10. Assassin's Creed Valhalla (=)



Viré du classement : Monster Hunter Rise