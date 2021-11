Charts UK : avec Vanguard, COD confirme sa baisse, en physique comme en dématérialisé Charts UK : avec Vanguard, COD confirme sa baisse, en physique comme en dématérialisé

Nouvelle semaine qui débute (il est 1h07 au moment où votre serviteur écrit ces lignes au lieu de pioncer) et on va comme souvent se tourner vers le Royaume-Uni avec les premières données peu glorieuses pour Call of Duty : Vanguard : chute de 40 % par rapport à l'année dernière, à raison d'une baisse de 26 % sur le physique et 44 % sur le numérique.



On pourrait citer en cause le fait que les titres de la WWII sont moins vendeurs que ceux de l'ère moderne, mais aussi et surtout le fait que Warzone cannibalise une partie du paysage aux yeux des fans, ce qui ne change pas grand-chose pour les comptes d'Activision. Dans tous les cas, cela reste le deuxième meilleur lancement de l'année en cours, derrière le dernier FIFA. Comme tous les ans.



1. Call of Duty : Vanguard (NEW)

2. FIFA 22 (-1)

3. Marvel's Guardians of the Galaxy (-1)

4. Mario Marty Superstars (-1)

5. Grand Theft Auto V (+1)

6. Mario Kart 8 Deluxe (+4)

7. Far Cry 6 (-2)

8. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+17)

9. Minecraft Switch (=)

10. Animal Crossing : New Horizons (+1)