Bethesda : un Fallout 5 est déjà dans les plans, mais on va éviter d'être trop pressé Bethesda : un Fallout 5 est déjà dans les plans, mais on va éviter d'être trop pressé

Lors d'une interview accordée à IGN, Bethesda a fait savoir que oui, il y aura bien un Fallout 5 quoi qu'il arrive mais autant de suite retourner sur les précédents (ou le 76, si vous voulez voir comment il a évolué) tant il va falloir être très patient.



Car il faut déjà pondre Starfield pour le 11 novembre 2022, et qu'il y a encore derrière The Elder Scrolls VI, ce qui permet d'estimer qu'on ne verra pas ce Fallout 5 avant la toute fin de la génération en cours (voire la suivante)… du moins si c'est bien Bethesda qui s'en charge.



Todd Howard souhaiterait d'ailleurs garder le chantier entre ses mains, et déclare d'ailleurs que les premières idées sont déjà sur la table, mais ne ferme pas complètement la porte à la proposition d'un développement en collaboration avec une équipe tiers si le besoin se fait sentir. Allez, Obsidian, AU HASARD ?