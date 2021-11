Midnight Suns fuit le premier trimestre 2022

Probablement dans le but d'esquiver l'embouteillage massif du premier trimestre 2022, Take-Two Interactive se montre stratège et préfère repousser le lancement dude Firaxis, attendu de base pour mars prochain, et désormais signé pour le printemps sans plus de précisions.Pour rappel, cette adaptation assez originale de l'univers Marvel (prévue sur tous les supports) s'inspirera des comics « Midnight Sons » dans un style tiré desavec 12 héros jouables… en tout cas à la sortie car rien n'empêche extensions et DLC par la suite.