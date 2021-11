Take-Two annonce officiellement avoir annulé la nouvelle licence de Hangar13 (Mafia III) Take-Two annonce officiellement avoir annulé la nouvelle licence de Hangar13 (Mafia III)

Plus tôt cette année a émergé la rumeur de deux nouveaux projets du coté de Take-Two : l'un était un XCom-like dans l'univers de Marvel, confirmé depuis sous le nom Midnight Suns et attendu pour mars 2022, tandis que l'autre venait de Hangar 13, studio responsable de l'échec Mafia III et qui avait donc bien besoin de se refaire une santé. Sauf que.



Car l'éditeur annonce officiellement avoir annulé le dit-jeu après avoir injecté 53 millions de dollars, sans s'attarder sur les détails. Il faut pour cela se tourner vers Jason Schreier qui indique que ce titre au nom de code Volt a subi plusieurs reboot à cause de problèmes technologiques en plus de tout ce qui est lié au Covid-19, et ce depuis 2017.



On parlait alors d'une espèce de mélange entre Saints Row et Call of Cthulhu (???), le tout avec des super-héros dans un jeu visiblement orienté online. Bref, un joyeux foutoir qui n'arrivera donc jamais, et les employés de Hangar 13 ont rendez-vous aujourd'hui même avec les dirigeants de Take-Two pour décider des prochaines étapes du studio.