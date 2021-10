Joe & Mac aura un remake chez Microids Joe & Mac aura un remake chez Microids

Déjà occupé sur Astérix & Obélix : Baffez les tous !, c'est dans une 2D toujours aussi agréable que Mr. Nutz Studio compte faire revenir en 2022 le duo Joe & Mac, un remake du jeu d'origine qui ne date pas d'hier (plus de 30 ans) avec forcément des modifications dans le feeling et des stages inédits pour correspondre à l'époque, le tout bien évidemment jouable à 2 en coopération.



En attendant une bande-annonce, on se contentera de ces deux premiers visuels et les curieux, abonnés au service NSO sur Switch, peuvent en attendant aller jeter un œil à la version Super Nes.