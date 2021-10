Sony : un nouveau ''Play! Play! Play!'' le 16 octobre

Après un premier essai en début d'année, la branche asiatique de Sony organiste un nouveau petit show « Play! Play! Play! » sur Youtube avec un rendez-vous pris le 16 octobre à 13h, pour un programme qui se déroulera le temps d'environ 60 minutes.En mars, l'initiative avait permis de repartir avec du gameplay neuf pouretet quand bien même on nous annonce la présence cette fois deet, il est fort probable qu'on assiste à une redite de ce qui a déjà été vu (les commentaires japonais en plus), tout en gardant un œil sur la mise en avant dequi lui ne peut apporter que du frais : on n'a toujours aucune vidéo de gameplay depuis l'annonce.