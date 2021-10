Grounded prépare sa plus grosse mise à jour, avec l'arrivée d'un premier donjon Grounded prépare sa plus grosse mise à jour, avec l'arrivée d'un premier donjon

Entre Avowed et The Outer Worlds 2, le studio Obsidian n'en oublie pas son petit Grounded qui rencontre un audimat certain (5 millions de joueurs s'y sont essayés en l'espace de 4 mois), mais va surtout prendre une toute autre ampleur le 20 octobre avec une bonne grosse mise à jour qui compte bien changer la donne.



Au programme :



- Une carte élargie avec notamment l'ajout d'un bac à sable.

- Bac à sable qui servira donc de nouveau biome « désert » incluant une nouvelle mécanique de météo : si vous ne faîtes pas attention à la chaleur, vos personnages pourront mourir.

- Nouvel ennemi : la fourmi lion, avec les matériaux récompenses qui vont avec.

- Cycle plutôt malin : il est plus facile de survivre au bac à sable de nuit mais certains trésors enterrés réclameront l'utilisation d'un nouvel outil… exploitant la lumière du soleil.

- Ajout de nouveaux éléments du décors dans la map (table de pique-nique, tas d'ordures…).

- Modifications de certains biomes et davantage d'ennemis.

- Arrivée du premier véritable donjon : la fourmilière noire.

- Amélioration du coté du laboratoire de recherche.

- Ajout d'un système d'améliorations des stats.

- Ajout d'un système de modifications des armes avec des bonbons trouvés.

- Modification du système d'armure avec des rééquilibrage et bonus en fonction du poids.

- Modification du système de récompense : on peut désormais obtenir de nouvelles recettes en explorant et analysant des objets.



Et bien sûr, tout cela reste un début pour Obsidian qui compte aller de plus en plus loin avec ce projet ne réclamant qu'une vingtaine d'employés visiblement motivés.