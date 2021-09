MachineGames a bien 2 projets en préparation MachineGames a bien 2 projets en préparation

Ce n'est pas officiel mais le profil LinkedIn de Teemu Kivikangas est on ne peut plus éloquent sur ce point : MachineGames, l'une des branches de Bethesda (et Microsoft donc) a bien deux projets en préparation.



L'homme indique en effet sur son CV en ligne être actuellement « Senior Game Designer » sur la future adaptation de l'univers Indiana Jones confirmée en début d'année, mais également « Lead Game Designer » sur un projet encore non annoncé.



La logique voudrait que l'on parle d'un Wolfenstein III, projet confirmé par Pete Hines depuis tout de même 3 ans mais sans en avoir la moindre nouvelle depuis. Rien n'empêche d'ailleurs une annulation en cours de route pour autre chose, mais on espère néanmoins revoir BJ Blazkowicz mettre fins aux plans de (Mécha)Hitler.