Persona 25th : les premières ''annonces''

Pour la premier « volume » d'annonces liées àdans le cadre des 25 ans de la série, on ne s'attendait pas à grand-chose car on se doute que Atlus garde le meilleur pour plus tard, mais tout de même, on en voulait un peu plus car voici le résumé de la situation :- Tous les animes Persona vont être proposés en streaming (uniquement au Japon).- Un concert spécial se tiendra le 21 novembre au Tokyo Opera City Hall.- Un mini-concert à suivre en live se tiendra au TGS le 3 octobre.- Plusieurs épisodes (Royal, Strikers, Dancing et ceux sur 3DS) ont droit à des promos.Voilà voilà…Heureusement, des annonces doivent tomber jusqu'à fin 2022 donc on est large, et justement, la deuxième dose sera fournie en décembre. On croise les doigts.