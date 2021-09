Et on reparle de la Castlevania Advance Collection Et on reparle de la Castlevania Advance Collection

Du petit matin clair, même si ce n'est pas forcément le cas partout avec le décalage horaire, l'organisme de classification taïwanais valide l'arrivée d'une Castlevania Advance Collection en précisant bien les supports : PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Et là, ceux qui ont bonne mémoire se souviennent que l'équivalent australien avait déjà fait de même le 18 juin, puis ensuite celui coréen le 25 du même mois.



Bref, jamais deux sans trois et il reste donc à Konami de nous officialiser ça une bonne fois pour toute afin de découvrir ou redécouvrir les trois titres suivants :



- Castlevania : Circle of the Moon (2001)

- Castlevania : Harmony of Dissonance (2002)

- Castlevania : Aria of Sorrow (2003)