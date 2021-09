Stardew Valley, c'est 15 millions de ventes

La success-storyne perd pas de son ampleur et après le prodigieux cap des 10 millions en janvier 2020, Eric Barone annonce que sa petite aventure dans le monde des fermiers a désormais passé la barre des 15 millions de ventes.Pour autant toute bonne chose a une fin et l'homme reconnaît aujourd'hui ne plus avoir le temps d'assurer un suivi correct, et sans aller jusqu'à dire que le titre n'aura plus la moindre MAJ, il préfère prévenir que son temps est accaparé par sa prochaine production, toujours en pixel-art et « proche depar certains aspects », mais néanmoins très différent dans sa globalité.Et non, on ne sait pas quand nous aurons l'honneur de découvrir ce nouveau projet.