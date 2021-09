THQ Nordic rappelle que Kingdoms of Amalur doit encore accueillir un DLC inédit THQ Nordic rappelle que Kingdoms of Amalur doit encore accueillir un DLC inédit

On l'avait un peu oublié, poussant THQ Nordic à nous rappeler que le retour de la franchise Kingdoms of Amalur ne se résume pas qu'au remaster sorti sur PC, PS4, One et Switch vu que l'action-RPG doit accueillir prochainement une extension 100 % inédite afin de relancer la série… en vue d'une vraie suite ?



Bref, un premier visuel nous présente donc l'extension « Fatesworn » avec en son cœur un territoire inédit où l'on découvrira en son cœur la bourgade de Gale Crossing, carrefour des voyageurs de part et d'autres des zones montagneuses.



Pas encore de date ni de prix mais la production arrive à son terme donc rendez-vous sous peu pour une présentation plus détaillée avec tout ce qui va avec.