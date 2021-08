On commençait un peu à oublier son existence mais Desk Works devrait tenir parole ou pas loin concernant le lancement de son: le lancement est annoncé pour cet hiver, ce qui peut donc aussi bien dire la toute fin d'année que début 2022.Malheureusement toujours pas de présentation fraîche pour ce RPG narratif au design des plus particuliers, attendu sur PC, Xbox Series et Xbox One, ainsi que sur mobile.