Forza Horizon 5 dévoile sa grande map Forza Horizon 5 dévoile sa grande map

Lors d'un nouveau Live destiné à présenter les arguments de Forza Horizon 5, l'un des gros morceaux de fin d'année, Playground Games a dévoilé la carte complète de ce nouvel épisode qui comme chacun le sait maintenant prendra place sur le territoire mexicain avec un enchevêtrement de routes qui donneront accès ce que l'on appelle 11 biomes différents (jungle, désert, collines arides, terres agricoles, ville…).



Une carte d'ailleurs 50 % plus grande que celle de Forza Horizon 4 qui aura en plus l'honneur de pousser bien plus son système de saisons par l'ajout d'effets météorologiques beaucoup plus imposants.



Sortie prévue le 9 novembre sur PC, Xbox Series et Xbox One, directement dans le Game Pass.