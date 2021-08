Embracer Group rachète 8 studios de plus Embracer Group rachète 8 studios de plus

L'estomac du vorace Embracer grondait depuis un moment et c'est en toute tranquillité que le groupe vient de se rattraper en annonçant avoir gobé 8 nouvelles sociétés, faisant passer le nombre de ses studios à 77, pour plus de 8000 employés à travers le monde.



Et nous avons donc en vrac les choses suivantes.



3D Realms (dans la branche Saber Interactive) :

- A récemment publié Ion Fury

- 6 jeux en production



Slipgate Ironworks (dans la branche Saber Interactive) :

- A récemment travaillé sur Ghostrunner

- Travaillait déjà sur un portage pour le compte de THQ Nordic



DigixArt (dans la branche Koch Media) :

- A travaillé sur 11-11 Memories Retold

- Prépare le jeu narratif Road 96



Force Field (dans la branche Koch Media) :

- Spécialisé dans les jeux VR (surtout pour le Quest)



En outre, la branche Coffee Stain hérite elle du studio Ghost Ship Games et du gros succès critique Deep Rock Galactic, ajoutant la forme le tout petit studio suédois Easy Trigger. Pour les deux derniers, ce sera donc CrazyLabs pour renforcer la position d'Embracer dans le monde du mobile, et beaucoup plus accessoirement Grimfrost qui n'a rien à voir avec du JV (boîte de commerce en ligne).



Sans entrer dans le détail, la totale de ces 8 studios a coûté environ 265 millions d'euros à Embracer, qui devra même proposer une rallonge de près de 200 millions si les résultats sont dans le vert d'ici la fin de l'année fiscale 2026 (on est large donc).