Babylon's Fall : la bêta se précise (sur PC)

La bêta fermée devient de se préciser et ce sera donc le 29 juillet (au Japon), le 5 août (aux USA) et le 12 août (en Europe), uniquement sur PC via Steam dans tous les cas dans un premier temps et pour cause : avec une durée de seulement 4h (19 à 23h chez nous), on est davantage dans le test technique pour avant tout vérifier la qualité des serveurs et analyser s'il n'y a aucun bug d'authentification des comptes.Une bêta fermée réservée à un nombre très restreint d'élus, mais davantage de monde seront concernés par les phases 2 & 3 (encore non datées) qui ajouteront les joueurs PlayStation 5 et PlayStation 4 pour ce titre de Platinum Games qui contrairement à ce que l'on pensait au tout début, sera un a-RPG orienté coopération dans le cadre d'un jeu à service. C'est ainsi.Vous trouverez plus d'informations sur la bêta, à condition de parler un chouïa anglais.