Sans même parler de Persona, Atlus a encore plusieurs titres non annoncés en stock

Comme annoncé il y a quelques jours, septembre 2021 ouvrira le bal des 25 ans de la franchiseavec 7 annonces attendues jusqu'à fin 2022, toutes ne concernant pas forcément le jeu vidéo mais on croise les doigts pour des choses un minimum obvious, comme une arrivée desur d'autres supports que la PS4, même chose pourpar rapport à Steam, et en grand final au moins un teasing dequi évidemment arrivera un jour. Juste savoir « quand ».Mais Atlus, ce n'est pas seulement, et dans une interview accordée à Famitsu, le producteur exécutif Naoto Hiraoka a promis avoir « un large éventail de titres non annoncés » en préparation, cela s'ajoutant donc aux déjà connus(prévu le 12 novembre) ou encore(prévu un jour), avec à la fois l'intention de continuer à pousser Vanillaware après le gros succès critique de(et dont le prochain projet a déjà un teaser ci-dessous), mais aussi le retour de licences déjà ancrées.Pour ce dernier point, on laissera chacun spéculer, sans néanmoins avoir trop d'espoir pour des licences comme(qui se suffit en statut de one-shot) nivu les propos du producteur.