Charts Japon : Monster Hunter Stories 2 se contente de faire autant que le premier épisode

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 5 au 11 juillet 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.C'était la grande question de la semaine : Capcom allait-il réussir son parti avecquand le premier épisode s'est contenté du strict minimum au regard de l'importance de la franchise, et de ses envies à l'époque de grand projet cross-média ? Hé bien non.Le premieravait démarré à 140.000 sur 3DS et sa suite se contente d'un chiffre équivalent même si on peut évidemment lui rajouter une part plus importante du dématérialisé et quelques miettes de la version PC (très minoritaire vu le territoire).Et c'est un peu tout ce que l'on dira pour ce bilan où le hardware est en chute pour l'intégralité des machines, même pour la pauvre Xbox Series qui commençait un peu à y croire après un boost de trois semaines consécutives.