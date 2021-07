Crysis Trilogy sortira en boîte sur PS4 & One Crysis Trilogy sortira en boîte sur PS4 & One

Crytek nous prévient que Crysis Remastered Trilogy aura droit à une version boîte en fin d'année, donc vraisemblablement en même temps que la sortie numérique (et on n'a pas encore de précisions) mais seules la PlayStation 4 et la Xbox One sont concernées. Le PC se contentera du numérique (on est habitué) et du coup pareil pour la Switch.



La trilogie inclura donc les trois premiers épisodes dont la version refaite du premier et diverses optimisations pour les deux autres, l'upgrade technique étant promise comme plus importante si on fait tourner le jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series, quand bien même aucune version native n'est prévue pour ceux deux-là.



Rappelons enfin que si vous avez déjà acheté Crysis Remastered, les deux autres seront disponibles à l'unité.