Supermassive : un titre et un logo en fuite pour le quatrième épisode de The Dark Pictures

Toujours en deal avec Supermassive, Bandai Namco a visiblement suffisamment confiance au studio pour leur avoir fait signer d'avance un quatrième chapitre de la saga « The Dark Pictures » : la communauté a découvert l'enregistrement il y a quelques jours d'un nouvel épisode sur le siteavec le logo et donc un sous-titre :Si confirmé, et il n'y aurait rien d'étonnant à cela, il faudra attendre 2022 pour en voir la couleur, avec du coup un habituel et probable teaser à la fin de, le troisième épisode prévu le 22 octobre (PC, PS5, SX, PS4, One). Ce dernier nous emmènera cette fois en plein conflit irakien courant 2003 où un groupe de la CIA et une unité ennemie se retrouveront à collaborer (ou s'entre-tuer, selon vos choix) après un tremblement de terre qui a fait tomber l'ensemble des protagonistes dans les ruines d'un ancien temple sumérien.