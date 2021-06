Mobile : Contra Returns arrive en occident, et Devil May Cry PoC bientôt localisé

Pour ceux qui jouent sur mobile, et il y en a (beaucoup), apprenez qu'un certainva faire son arrivée sur iOS/Android le 26 juillet, soit quatre ans après sa sortie en Chine, donc dans un état bien plus développé qu'à l'origine.Si la BA ci-dessous ne sera pas très parlante car montrant surtout le multi (1V1 et 3V3), le titre proposera tout de même un mode histoire et près de 200 niveaux, avec 45 personnages jouables, ce dernier point étant (comme les améliorations) sujet aux mécaniques de gacha dans la bonne grande tradition des F2P. Pour la majorité.Parallèlement et pour rester dans l'univers du mobile, le spin-offva devenir accessible à un plus grand nombre avec l'arrivée d'une traduction US (mais aussi d'autres langues non spécifiés) pour découvrir cet épisode façon action-RPG jouable aussi bien au tactile qu'à la manette, avec là encore une dose de multi pour les intéressés.