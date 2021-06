Borderlands : le spin-off se confirme Borderlands : le spin-off se confirme

Un nouveau rendez-vous vient d'ajouter à la période E3 et ce sera même juste avant : le 10 juin à 20h. Nous serons alors dans la conférence de lancement du Summer Game Fest et 2K comme Gearbox nous ont promis l'annonce d'un nouveau titre sous le nom de code « BeChaoticGreat » avec le site officiel qui va avec… renvoyant dans son code source à la mention Wonderlands.



Et c'est ce qui nous renvoie quelques jours en arrière, au moment où est apparu sur Reddit une liste de titres prochainement annoncés par Take-Two, dont Jason Schreier à valider le contenu sans spécifier si tous seront dévoilés durant la période E3 :



- Tiny Tina's Wonderlands (celui dont on vient de parler donc), un spin-off de Borderlands.

- Coda (nom de code), un nouveau jeu tactique de Firaxis (XCOM) mais sous la licence Marvel.

- Volt (nom de code), la possible nouvelle licence de Hangar 13 qui s'apparenterait entre une sorte de GTA-like dans un univers surnaturels façon Cthulhu.