Charts UK : Biomutant face à Spider-Man Charts UK : Biomutant face à Spider-Man

C'était la nouveauté de la semaine dernière mais Biomutant loupe la première place… tout simplement à cause d'un réa-stock de PlayStation 5. Ce dernier point a en effet permis de booster les ventes de Spider-Man : Miles Morales qui revient en tête pour la deuxième fois de sa carrière, avec un boost de +175 % pour la version PS5 mais aussi de +104 % pour celle sur PS4 (une version qui a bénéficié d'une grosse promo).



C'était d'ailleurs une semaine de promotions importantes chez de nombreux détaillant, causant le retour à la troisième place de The Last of Us II (vendu environ 10£) tout comme l'endurant Assassin's Creed Valhalla (+196%). Amplement moins dédié au grand public, Shin Megami Tensei III HD fait lui une discrète entrée à la 13e place, avec un ratio de 55 % pour la Switch et 45 % pour la PS4 (uniquement pour le physique).



1. Spider-Man : Miles Morales (+3)

2. Biomutant (NEW)

3. The Last of Us : Part II (Retour)

4. Resident Evil Village (-3)

5. Assassin's Creed Valhalla (+9)

6. Animal Crossing : New Horizons (-1)

7. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

8. FIFA 21 (+5)

9. Miitopia (-7)

10. Super Mario 3D World (-4)