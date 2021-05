PS Plus : le programme de juin PS Plus : le programme de juin

Le leak était donc vrai et dans sa totalité : Virtua Fighter 5 : Final Showdown fera bien offert Day One aux abonnés PS Plus, donc dès le 1er juin, aux cotés de Star Wars Squadrons et un certain Operation : Tango, genre de titre qui ne se refuse pas dans ce type de service puisque basé sur de la coopération.



A noter tout de même que exceptionnellement, Virtua Fighter 5 : Final Showdown sera présent dans le programme durant 2 mois, donc jusqu'au 2 août, afin de donner un bon coup d'envol à ce retour promis à la scène eSport.